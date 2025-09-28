Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
2
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.75
П2
41.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.41
П2
8.50
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Сакич поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Помощник главного тренера московского «Спартака» Ненад Сакич поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

«Победа придаёт команде уверенности. Мы тут на верном пути — надо продолжать. До дерби у нас ещё матч Кубка России с “Пари НН” в среду. Пока готовимся к нему. Дерби будет непростым, соперник лидирует в таблице. Но у нас будет время на подготовку», — приводит слова Сакича «Спорт-Экспресс».

Как отметил ассистент Деяна Станковича, непросто выбирать состав, когда в команде более 20 человек и все «показывают качество». Тем не менее, на основании оценки выступлений игроков, соперника и ещё множества факторов будет сделан выбор.

Ранее сообщалось, что «Спартак» трижды поразил ворота «Пари НН» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и в третий раз в своей истории отличился в семи матчах первенства подряд.