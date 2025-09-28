Тренер «Спартака» Сакич поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

«Победа придаёт команде уверенности. Мы тут на верном пути — надо продолжать. До дерби у нас ещё матч Кубка России с “Пари НН” в среду. Пока готовимся к нему. Дерби будет непростым, соперник лидирует в таблице. Но у нас будет время на подготовку», — приводит слова Сакича «Спорт-Экспресс».
Как отметил ассистент Деяна Станковича, непросто выбирать состав, когда в команде более 20 человек и все «показывают качество». Тем не менее, на основании оценки выступлений игроков, соперника и ещё множества факторов будет сделан выбор.
Ранее сообщалось, что «Спартак» трижды поразил ворота «Пари НН» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и в третий раз в своей истории отличился в семи матчах первенства подряд.