Тренер «Спартака» Сакич поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

«Победа придаёт команде уверенности. Мы тут на верном пути — надо продолжать. До дерби у нас ещё матч Кубка России с “Пари НН” в среду. Пока готовимся к нему. Дерби будет непростым, соперник лидирует в таблице. Но у нас будет время на подготовку», — приводит слова Сакича «Спорт-Экспресс».