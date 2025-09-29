ЦСКА вышел в лидеры, «Спартак» разгромил «Пари НН». Итоги 10-го тура РПЛ

Дивеев после матча признался, что с «Балтикой» очень тяжело играть. «Если мы будем играть в их футбол, то будет тяжеловато, как это было в первые 15−18 минут, — сказал он журналистам. — Потому что они начали играть на переходах, мы начали с ними равняться, а им, наверное, удобно. Поэтому нужно было контролировать мяч, как мы и начали делать с 20-й минуты». Также он рассказал, что не держит в голове промежуточное первое место команды в чемпионате, призвав подождать окончания сезона.