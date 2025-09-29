Гранат: Заболотный в «Спартаке» нужен для атмосферы, не больше

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат высказался об игре нападающего «красно-белых» Антона Заболотного, а также оценил его роль в команде.
«Заболотный — игрок замены в сегодняшнем “Спартаке”. Он нужен для атмосферы в коллективе, не больше. Летом “Спартаку” нужен был габаритный форвард, но пока Заболотный не справляется с этой ролью. Некоторые болельщики ждали от его трансфера больших результатов, но пока мы их не видим», — сказал Гранат Metaratings.ru.
В текущем сезоне 34-летний Заболотный провёл в составе «Спартака» пять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одной голевой передачей. В четырёх встречах FONBET Кубка России форвард записал на свой счёт два паса.