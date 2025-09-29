Ричмонд
Футбол. Первая лига
перерыв
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
4.85
X
2.25
П2
2.95
Футбол. Первая лига
перерыв
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

Гранат: Заболотный в «Спартаке» нужен для атмосферы, не больше

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат высказался об игре нападающего «красно-белых» Антона Заболотного, а также оценил его роль в команде.

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат высказался об игре нападающего «красно-белых» Антона Заболотного, а также оценил его роль в команде.

«Заболотный — игрок замены в сегодняшнем “Спартаке”. Он нужен для атмосферы в коллективе, не больше. Летом “Спартаку” нужен был габаритный форвард, но пока Заболотный не справляется с этой ролью. Некоторые болельщики ждали от его трансфера больших результатов, но пока мы их не видим», — сказал Гранат Metaratings.ru.

В текущем сезоне 34-летний Заболотный провёл в составе «Спартака» пять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одной голевой передачей. В четырёх встречах FONBET Кубка России форвард записал на свой счёт два паса.