Беляев хочет, чтобы Баринов провёл всю карьеру в «Локо» и вошёл в клубный зал славы

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев в разговоре с Metaratings.ru оценил карьерные перспективы полузащитника и капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.
В матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» выиграл у «Рубина» со счётом 1:0. Единственный гол забил Баринов.
«Качественный матч от Баринова, который оправдывает роль капитана и лидера. С забитым мячом не обошлось без везения и ошибки голкипера, но Дмитрий берёт на себя ответственность, в том числе и за дальние удары. Он понимает погодные условия, когда любой удар вдвойне опасен. Что касается контракта, думаю, вопрос только в личных условиях. Если смогут договориться — пролонгирование будет. Баринов нужен “Локомотиву”, он играет одну из ведущих ролей в команде.
В европейский путь по примеру Далера Кузяева я не очень верю. Переход в команду чемпионата Турции, участвующую в еврокубках, выглядит более правдоподобно. Бытовые моменты тоже играют свою роль, что может стать препятствием для перехода. Внутренний трансфер тоже весьма вероятен, но хотелось бы, чтобы Дмитрий всю карьеру провёл в «Локомотиве» и как легенда вошёл в клубный зал славы", — сказал Беляев.
Контракт Баринова с «Локо» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах, два гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 млн евро.
В нынешнем сезоне РПЛ команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице с 20 очками.