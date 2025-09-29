Беляев хочет, чтобы Баринов провёл всю карьеру в «Локо» и вошёл в клубный зал славы

«Качественный матч от Баринова, который оправдывает роль капитана и лидера. С забитым мячом не обошлось без везения и ошибки голкипера, но Дмитрий берёт на себя ответственность, в том числе и за дальние удары. Он понимает погодные условия, когда любой удар вдвойне опасен. Что касается контракта, думаю, вопрос только в личных условиях. Если смогут договориться — пролонгирование будет. Баринов нужен “Локомотиву”, он играет одну из ведущих ролей в команде.