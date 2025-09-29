Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.11
П2
8.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.09
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
4.60
П2
1.38
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.83
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.16
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.79
П2
5.80

Беляев хочет, чтобы Баринов провёл всю карьеру в «Локо» и вошёл в клубный зал славы

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев в разговоре с Metaratings.ru оценил карьерные перспективы полузащитника и капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

Источник: Metaratings.ru

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев в разговоре с Metaratings.ru оценил карьерные перспективы полузащитника и капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

В матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» выиграл у «Рубина» со счётом 1:0. Единственный гол забил Баринов.

«Качественный матч от Баринова, который оправдывает роль капитана и лидера. С забитым мячом не обошлось без везения и ошибки голкипера, но Дмитрий берёт на себя ответственность, в том числе и за дальние удары. Он понимает погодные условия, когда любой удар вдвойне опасен. Что касается контракта, думаю, вопрос только в личных условиях. Если смогут договориться — пролонгирование будет. Баринов нужен “Локомотиву”, он играет одну из ведущих ролей в команде.

В европейский путь по примеру Далера Кузяева я не очень верю. Переход в команду чемпионата Турции, участвующую в еврокубках, выглядит более правдоподобно. Бытовые моменты тоже играют свою роль, что может стать препятствием для перехода. Внутренний трансфер тоже весьма вероятен, но хотелось бы, чтобы Дмитрий всю карьеру провёл в «Локомотиве» и как легенда вошёл в клубный зал славы", — сказал Беляев.

Контракт Баринова с «Локо» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах, два гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице с 20 очками.