Губерниев: Талалаев — лучший тренер РПЛ здесь и сейчас

Игроки «Балтики» вызываются в сборную, коллектив крепнет, но теперь и спрашивают с «Балтики», как будто она поменялась местами со «Спартаком». В общем-то, так, наверное, и происходит. Талалаев — молодец, «Балтика» — прекрасна! Команда, безусловно, будет оступаться, над стабильностью ей ещё нужно поработать. Но шаги Талалаев делает абсолютно правильные, лучший тренер в РПЛ здесь и сейчас", — сказал Губерниев Metaratings.ru.