Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
3.10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.85
П2
7.30
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.09
П2
2.59
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.81
П2
5.82
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Губерниев: Талалаев — лучший тренер РПЛ здесь и сейчас

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об игре «Балтики» под руководством Андрея Талалаева после первого поражения команды в сезоне-2025/26.

Источник: Metaratings.ru

В 10-м туре «Балтика» на выезде проиграла ЦСКА (0:1), единственный гол забил защитник Игорь Дивеев.

«У нас требования к “Балтике” теперь как к “Барселоне” или “Реалу”? “Реал” оступился — и всё, ой-ой. “Балтика” будет оступаться, несмотря на то что там Талалаев. Если команда будет в середине турнирной таблицы — будет здорово, если наверху — это будет просто фантастика.

Игроки «Балтики» вызываются в сборную, коллектив крепнет, но теперь и спрашивают с «Балтики», как будто она поменялась местами со «Спартаком». В общем-то, так, наверное, и происходит. Талалаев — молодец, «Балтика» — прекрасна! Команда, безусловно, будет оступаться, над стабильностью ей ещё нужно поработать. Но шаги Талалаев делает абсолютно правильные, лучший тренер в РПЛ здесь и сейчас", — сказал Губерниев Metaratings.ru.

После десяти туров в нынешнем сезоне РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице с 17 баллами.

5 октября «Балтика» на своём поле встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, который начнётся в 19:00 по московскому времени.