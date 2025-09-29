Губерниев: Талалаев — лучший тренер РПЛ здесь и сейчас

В 10-м туре «Балтика» на выезде проиграла ЦСКА (0:1), единственный гол забил защитник Игорь Дивеев.
«У нас требования к “Балтике” теперь как к “Барселоне” или “Реалу”? “Реал” оступился — и всё, ой-ой. “Балтика” будет оступаться, несмотря на то что там Талалаев. Если команда будет в середине турнирной таблицы — будет здорово, если наверху — это будет просто фантастика.
Игроки «Балтики» вызываются в сборную, коллектив крепнет, но теперь и спрашивают с «Балтики», как будто она поменялась местами со «Спартаком». В общем-то, так, наверное, и происходит. Талалаев — молодец, «Балтика» — прекрасна! Команда, безусловно, будет оступаться, над стабильностью ей ещё нужно поработать. Но шаги Талалаев делает абсолютно правильные, лучший тренер в РПЛ здесь и сейчас", — сказал Губерниев Metaratings.ru.
После десяти туров в нынешнем сезоне РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице с 17 баллами.
5 октября «Балтика» на своём поле встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, который начнётся в 19:00 по московскому времени.