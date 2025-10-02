«Матч ТВ» предложил 28 млрд руб. за экслюзивные права на показ РПЛ на 4 года

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.66
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.63
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.36
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.86
П2
7.49
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.57
П2
3.36
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.90
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.80
П2
7.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.17
П2
1.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.96
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.72
П2
5.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.21
П2
6.92
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.79
П2
3.48
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.77
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.64
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.82
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.96
П2
1.85
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.85
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

«Матч ТВ» предложил 28 млрд руб. за экслюзивные права на показ РПЛ на 4 года

«Матч ТВ» прислал Российской премьер-лиге (РПЛ) проект нового ТВ-контракта, сообщает «РБ-Спорт».

Источник: РИА "Новости"

По информации портала, договор «во многом повторяет по условиям прежний»: он дает вещателю эксклюзивные права на показ турнира, а лига может получить 28 млрд руб. за четыре года.

Текущий контракт РПЛ и «Матч ТВ» завершается по окончании текущего сезона. Он был заключен в 2021 году и приносит лиге более 7 млрд руб. в год. Действовавшее до 2022 года соглашение было куда скромнее: его сумма не превышала 1,7 млрд за сезон.

По данным «РБ Спорт», «совещание по коммерческим и ТВ-правам на ближайший четырехлетний цикл» РПЛ проведет в пятницу.