«Матч ТВ» предложил 28 млрд руб. за экслюзивные права на показ РПЛ на 4 года

Текущий контракт РПЛ и «Матч ТВ» завершается по окончании текущего сезона. Он был заключен в 2021 году и приносит лиге более 7 млрд руб. в год. Действовавшее до 2022 года соглашение было куда скромнее: его сумма не превышала 1,7 млрд за сезон.