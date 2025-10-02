Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров футбольного клуба “Динамо”. Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в “Динамо”, и желаем дальнейших успехов», — говорится в заявлении клуба.
Гафину 47 лет, он занимал должность председателя совета директоров бело-голубых с января 2024 года, до этого он был его членом. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.