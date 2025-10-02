Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рома
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.45
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.02
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
0
:
Брага
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.55
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.85
П2
1.55
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
12.50
П2
45.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.70
П2
1.92
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.10
П2
7.79
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.96
X
5.60
П2
10.70
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
9.00
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ягеллония
0
:
Хамрун Спартанс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.35
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
КуПС
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
2.26
X
2.90
П2
4.35
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
72.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
2
:
Рапид В
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ноа
1
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.50
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Омония
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Зриньски
2
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
62.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Динамо Мх
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.20
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.37
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.81
П2
6.36
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.58
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.51
П2
5.47
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.43
П2
7.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.72
П2
3.29
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.52
X
4.82
П2
1.49
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.90
П2
1.89
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.88
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»

Гафин занимал эту должность с января 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров футбольного клуба “Динамо”. Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в “Динамо”, и желаем дальнейших успехов», — говорится в заявлении клуба.

Гафину 47 лет, он занимал должность председателя совета директоров бело-голубых с января 2024 года, до этого он был его членом. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.