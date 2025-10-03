«Спартак» не делал предложений по продлению контракта с Денисовым

Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» не делал предложений по поводу продления контракта с защитником Даниилом Денисовым.
Действующее соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Между сторонами пока не начинались переговоры. По нашим данным, Денисов входит в шорт-лист как минимум двух клубов Российской Премьер-Лиги на позицию правого защитника.
За шесть месяцев до истечения контракта Денисов будет вправе вести переговоры с другими клубами. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» проведёт переговоры с Денисовым о новом трудовом договоре.
Денисов выступает за основной состав «Спартака» с лета 2022 года. В активе россиянина 128 матчей, один гол и десять результативных передач за столичный клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.