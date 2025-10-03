«Зенит» назвал имя нового главного тренера женской футбольной команды

До Богданавичуса данную должность занимала Ольга Порядина, которая покинула пост 3 сентября. Она возглавляла «Зенит» с момента основания команды в январе 2020 года. После ее ухода Богданавичус исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством петербургский клуб в чемпионате страны сыграл на выезде вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и победил дома красноярский «Енисей» (6:0).