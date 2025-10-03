«Зенит» назвал имя нового главного тренера женской футбольной команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Андрей Богданавичус занял пост главного тренера петербургского женского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Сроки соглашения не уточняются.
До Богданавичуса данную должность занимала Ольга Порядина, которая покинула пост 3 сентября. Она возглавляла «Зенит» с момента основания команды в январе 2020 года. После ее ухода Богданавичус исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством петербургский клуб в чемпионате страны сыграл на выезде вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и победил дома красноярский «Енисей» (6:0).
Богданавичусу 36 лет. Он присоединился к тренерскому штабу женской команды «Зенита» в 2022 году, заняв должность помощника главного тренера. Вместе с сине-бело-голубыми специалист стал трехкратным чемпионом России и дважды — обладателем суперкубка страны.
«Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками после 20 встреч. Лидирующий московский «Спартак» опережает сине-бело-голубых на 9 баллов. Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против «Ростова» 4 октября.