Клуб РПЛ «Ахмат» оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

«Ахмату присужден штраф в 10 тыс. рублей за скандирование в адрес Дзюбы. Также после игры на поле выбегали два человека, что считается массовым появлением. За это “Ахмат” оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.