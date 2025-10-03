Ричмонд
Клуб РПЛ «Ахмат» оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Штраф составил 10 тыс. рублей.

Источник: ФК "Ахмат"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками в адрес форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

27 сентября «Ахмат» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:0 в 10-м туре Мир — Российской премьер-лиги.

«Ахмату присужден штраф в 10 тыс. рублей за скандирование в адрес Дзюбы. Также после игры на поле выбегали два человека, что считается массовым появлением. За это “Ахмат” оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.