Два московских дерби с лидерством на кону. Интриги 11-го тура РПЛ

В 10-м туре москвичи разгромили «Пари НН» со счетом 3:0. На 10-й минуте отличился Манфред Угальде, а позже Жедсон Фернандеш оформил дубль (36-я и 64-я минуты). «Спартак» в третий раз в своей истории забил два или больше голов в семи матчах РПЛ подряд. Аналогичные серии у команды были в сезоне 2001 при Олеге Романцеве (восемь матчей) и в прошлом сезоне при Станковиче (семь матчей). После этой победы «Спартак» поднялся в таблице и занял пятое место, набрав 18 очков.