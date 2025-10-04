«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:0 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене» в Казани.