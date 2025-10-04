Ричмонд
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: ФК "Рубин"

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:0 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене» в Казани.

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметились Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (54).

«Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья Советов», которые потерпели третье поражение подряд в чемпионате, идут 10-ми, в активе команды 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Рубин» 19 октября примет калининградскую «Балтику, “Крылья Советов” 18 октября дома сыграют с “Оренбургом”.

Рубин
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Магомед Адиев
Голы
Рубин
Андерсон Арройо
19′
Велдин Ходжа
(Дардан Шабанхаджай)
54′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
77′
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
70
Дмитрий Кабутов
85′
98
Никита Лобов
8
Богдан Йочич
85′
19
Олег Иванов
14
Далер Кузяев
34′
46′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
71′
43
Жак-Жюльен Сиве
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
2
Кирилл Печенин
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
32′
18
Иван Лепский
29′
23
Никита Чернов
9
Алексей Сутормин
62′
15
Николай Рассказов
90′
91
Владимир Игнатенко
62′
21
Дмитрий Иванисеня
90′
77
Ильзат Ахметов
71′
11
Амар Рахманович
14
Михайло Баньяц
62′
38
Адольфо Гайч
Статистика
Рубин
Крылья Советов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
6
1
Угловые
5
2
Фолы
14
20
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти