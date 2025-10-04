Защитник «Ахмата» Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма

«Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: “Закрой рот, черное говно”. Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.



Сперцян произнес это на английском языке? Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить? Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел повтор, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — приводит matchtv.ru слова Ндонга.