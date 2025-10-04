Защитник «Ахмата» Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
5.22
X
1.55
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
3
:
Локомотив
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.25
П2
1.25
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.47
П2
3.43
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.25
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Защитник «Ахмата» Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма во втором тайме матча 11-го тура РПЛ.

Источник: ФК "Ахмат"

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.

«Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: “Закрой рот, черное говно”. Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.

Сперцян произнес это на английском языке? Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить? Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел повтор, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — приводит matchtv.ru слова Ндонга.

Сам Сперцян после игры заявил, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше