Защитник «Ахмата» Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на почве расизма

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.
«Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: “Закрой рот, черное говно”. Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.
Сперцян произнес это на английском языке? Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова. Он капитан команды, зачем такое мне говорить? Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел повтор, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное», — приводит matchtv.ru слова Ндонга.
Сам Сперцян после игры заявил, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти