Карпин проиграл Галактионову в 5-й раз подряд

Сегодня «Динамо» уступило «Локомотиву» со счетом 3:5 в 11-м туре Мир РПЛ.
Ранее «Ростов» под руководством Карпина проиграл 4 матча подряд против железнодорожников (0:1, 0:1, 2:3, 2:2, пен. 7:8).
В данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» идет восьмым с 15 баллами.
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Михаил Галактионов
Голы
Динамо
Иван Сергеев
22′
Бителло
(Иван Сергеев)
27′
Максим Осипенко
85′
Локомотив
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
1′
Алексей Батраков
43′
Николай Комличенко
(Алексей Батраков)
68′
Дмитрий Воробьев
(Николай Комличенко)
81′
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
90′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
42′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
44
Антонио Диас Рубенс
60′
7
Дмитрий Скопинцев
15
Данил Глебов
77′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
89′
91
Ярослав Гладышев
14
Эль Мехди Маухуб
77′
70
Константин Тюкавин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
80′
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
90′
24
Максим Ненахов
Статистика
Динамо
Локомотив
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
20
18
Удары в створ
8
8
Угловые
9
4
Фолы
9
15
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
