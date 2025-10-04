Карпин считает, что результат матча с «Локомотивом» не отражает хода игры

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Счет матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом» не отражает хода игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
В субботу «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 5:3.
«Если смотреть на табло, то оно не отражает то, что происходило на поле, особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат», — сказал Карпин.
«С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный — 2:2. Соперник тоже внес коррективы в перерыве. Мы проанализируем это чуть позже на свежую голову», — добавил специалист.
Валерий Карпин
Михаил Галактионов
Иван Сергеев
22′
Бителло
(Иван Сергеев)
27′
Максим Осипенко
85′
Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
1′
Алексей Батраков
43′
Николай Комличенко
(Алексей Батраков)
68′
Дмитрий Воробьев
(Николай Комличенко)
81′
Александр Руденко
(Данил Пруцев)
90′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
42′
74
Даниил Фомин
21
Антон Миранчук
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
44
Антонио Диас Рубенс
60′
7
Дмитрий Скопинцев
15
Данил Глебов
77′
2
Николас Маричаль
33
Иван Сергеев
89′
91
Ярослав Гладышев
14
Эль Мехди Маухуб
77′
70
Константин Тюкавин
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
25
Данил Пруцев
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
59
Егор Погостнов
80′
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
90′
24
Максим Ненахов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти