Губерниев: «Спартаку» надо гнать Станковича и вместо него назначать Талалаева

Некрасов сменил на этом посту Олега Малышева, который был генеральным директором «Спартака» с 2023 года.
6 октября клуб объявил об уходе менеджера с поста, однако Малышев продолжит работу в совете директоров «красно-белых» и будет советником нового гендиректора.
«Нормально отношусь к перестановкам в руководстве “Спартака”. Клубу надо гнать Станковича и вместо него назначать Талалаева, но надо сначала договориться с “Балтикой”. Видимо, Деяна в скором времени уволят.
Ничего удивительного, что Некрасов работал в “Газпромбанке”. Бесков вообще работал в “Динамо”. Да, для резюме важно, где человек работал, но нужно, чтобы он был толковый. Главное, чтобы Некрасов приносил клубу пользу. “Спартак” должен быть сильным и бороться за первое место. Это витрина российского футбола», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала Компании «ЛУКОЙЛ» и работал на этой должности в течение десяти лет.
С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом «Газпромбанка», а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.
После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Фабио Челестини
Деян Станкович
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти