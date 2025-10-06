Губерниев: «Спартаку» надо гнать Станковича и вместо него назначать Талалаева

«Нормально отношусь к перестановкам в руководстве “Спартака”. Клубу надо гнать Станковича и вместо него назначать Талалаева, но надо сначала договориться с “Балтикой”. Видимо, Деяна в скором времени уволят.



Ничего удивительного, что Некрасов работал в “Газпромбанке”. Бесков вообще работал в “Динамо”. Да, для резюме важно, где человек работал, но нужно, чтобы он был толковый. Главное, чтобы Некрасов приносил клубу пользу. “Спартак” должен быть сильным и бороться за первое место. Это витрина российского футбола», — сказал Губерниев Metaratings.ru.