Как часто в РПЛ меняют тренеров: «Спартак» впереди топов, есть неожиданный лидер

Вокруг «Спартака» все чаще ходят слухи об отставке Деяна Станковича и очередной смене тренера.
Не будет ли эта отставка рекордной среди клубов РПЛ за последние десять лет? Близко, но есть пример, до которого пока не дотянуться.
«Ахмат» чаще меняет тренеров, «Спартак» может приблизиться, «Зенит» — образец стабильности
Мы выделили 15 клубов РПЛ за последние десять лет, которые провели не менее пяти сезонов в элите, и посчитали, сколько смен главных тренеров в них произошло за это время. Именно количество не самих тренеров, а изменений на этом посту — с начала сезона 2015/16 и по осень-2025.
Прошло десять полных сезонов и треть текущего. Вот что получилось.
Мы считали тех тренеров, которых утверждали главными. Пример в том же «Спартаке»: сюда не попал Рауль Рианчо, который был исполняющим обязанности. Но есть Владимир Слишкович, которого пришлось утвердить главным в самом конце сезона-2023/24.
По правилам РФС, специалист может занимать должность исполняющего обязанности только 30 дней, а по окончании этого срока необходимо или найти нового, или утвердить действующего. На тот момент спартаковцы доработали сезон совместно со Слишковичем, а уже потом перед началом нового пришел Деян Станкович.
Аналогично и в «Локомотиве» во второй части сезона-2021/22: после ухода Маркуса Гиздоля и затем Марвина Комппера утвердили Заура Хапова, который выводил «Локо» на оставшиеся восемь игр.
«Краснодар» надолго забывает о смене при Мусаеве, ЦСКА и «Локо» серьезно доверяют кому-то одному, «Рубин» менял тренера еще в 2019-м
Несколько комментариев по клубам.
● «Ахмат» за последние десять лет стал единоличным лидером по сменам тренеров. Особенно неспокойно было в 2018 году, когда успели поработать Михаил Галактионов, Игорь Ледяхов и Рашид Рахимов.
Стабильность обрели с Андреем Талалаевым, который возглавлял грозненцев с лета 2020-го по осень 2022-го, но за последние два года снова было много перестановок — вот кто успел поработать: Сергей Ташуев, Мирослав Ромащенко, Магомед Адиев, снова Сергей Ташуев, потом Александр Сторожук и теперь Станислав Черчесов.
● У «Уфы» до вылета в 2023-м тоже все было активно: от Игоря Колыванова до Виктора Гончаренко, от Сергея Семака до Дмитрия Кириченко, засветились Рашид Рахимов, Вадим Евсеев и другие тренеры.
● У «Спартака» пока тоже восемь перестановок. Только три сезона их не затронули: постчемпионский с Массимо Каррерой, ковидный-2020/21, когда не зря дали работать Доменико Тедеско (кстати, он мог уйти зимой), и турбулентный прошлый с Деяном Станковичем, о чьей отставке говорили даже тогда.
● Из топ-клубов РПЛ почаще тренеры менялись и в «Краснодаре». Вписать сюда пришлось Даниеля Фарке, который так ни одного матча во главе клуба и не провел. А Мурад Мусаев пришел во второй раз — пока стабильность, как и при первом приходе, когда он отработал почти три года.
● Три московских клуба кроме «Спартака» проводили изменения чуть реже. У ЦСКА и «Локомотива» есть длительные периоды при конкретном специалисте: у одних Виктор Гончаренко трудился почти 4,5 года с конца 2016-го по весну 2021-го, а другие назначили Галактионова осенью 2022-го и доверяли с тех пор только ему.
● «Рубин» на предпоследнем месте в списке главным образом потому, что последняя смена тренера именно в РПЛ фактически случилась шесть лет назад: в конце 2019-го команду возглавил Леонид Слуцкий. Вместе с ним вылетели в Первую лигу, а там приходили Юрий Уткульбаев и затем Рашид Рахимов.
С Рахимовым вернулись в РПЛ и играют до сих пор. И уже почти шесть лет не знают смены тренера посреди сезона именно в элите.
● «Зенит» — главный пример стабильности. Поначалу лихорадило: Андре Виллаш-Боаш не защитил титул в 2016-м, дальше с Мирчей Луческу стали только третьими, а при Роберто Манчини — вообще пятыми. Приход Сергея Семака помог забрать шесть чемпионств, теперь на этом посту нет новых назначений больше семи лет.
Едва ли в ближайшее время в этом рейтинге могут произойти глобальные изменения, но уход Деяна Станковича выведет «Спартак» на чистое второе место. Вопрос, случится ли это в ближайшее время.