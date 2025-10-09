КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам дерби

«Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован на 20 тыс. рублей, тренер ЦСКА Манель Эспозито — на 10 тысяч рублей — за выходы за пределы технической зоны. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения — штраф 20 тыс. У “Спартака” систематические выходы тренеров Ненада Сакича и Винценцо Сассо — каждый по 10 тыс. рублей. У болельщиков “Спартака” скандирования, аналогичные болельщикам ЦСКА, но в адрес судьи и ЦСКА. Поскольку это седьмое нарушение за сезон, то штраф 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.