КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам дерби

Встреча 11-го тура РПЛ завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.

20

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» по итогам матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги на общую сумму 170 тыс. рублей. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у московского «Спартака» со счетом 3:2.

«Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован на 20 тыс. рублей, тренер ЦСКА Манель Эспозито — на 10 тысяч рублей — за выходы за пределы технической зоны. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения — штраф 20 тыс. У “Спартака” систематические выходы тренеров Ненада Сакича и Винценцо Сассо — каждый по 10 тыс. рублей. У болельщиков “Спартака” скандирования, аналогичные болельщикам ЦСКА, но в адрес судьи и ЦСКА. Поскольку это седьмое нарушение за сезон, то штраф 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с московским «Локомотивом» в гостях. «Спартак» в тот же день примет «Ростов».

ЦСКА
3:2
Первый тайм: 3:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 29216 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Деян Станкович
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Спартак
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
Составы команд
ЦСКА
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Статистика
ЦСКА
Спартак
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
4
7
Угловые
4
7
Фолы
11
19
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти