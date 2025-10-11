Ротенберг намерен стать гендиректором «Локомотива»

По информации журналиста Анара Ибрагимова, большая часть руководства «Локомотива» поддерживает кандидатуру Ротенберга и всерьез рассматривает его в качестве потенциального гендиректора клуба.
Ротенберг выступал за «Локомотив» на позиции защитника с 2016 по 2022 год, после чего принял решение завершить карьеру футболиста и занял должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
В 2024 году Ротенберг сумел занять еще одну должность — заместителя генерального директора «железнодорожников».
Контракт 39-летнего функционера с «Локомотивом» истекает в декабре 2025 года.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 23 очка по итогам 11 туров и занимает второе место в таблице, уступая только ЦСКА, в активе которого 24 очка.