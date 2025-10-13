«Зенит» хочет заплатить 12−15 млн евро за нападающего «Палмейраса» Филлипи

Отмечено, что руководство «сине-бело-голубых» уже инициировало переговоры с «зелёно-белыми» о вероятном переходе 19-летнего форварда за сумму от 12 до 15 миллионов евро. При этом возможен вариант оформления трансфера Филлипи в качестве части сделки по продаже в «Палмейрас» полузащитника Жерсона Сантоса. Боссы «Зенита» желают выручить с потенциальной продажи 28-летнего Жерсона минимум 25 миллионов евро.