Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.47
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.02
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.00
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.78

«Зенит» хочет заплатить 12−15 млн евро за нападающего «Палмейраса» Филлипи

Как сообщило издание Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Бруно Андраде, клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» заинтересован в трансфере вингера бразильского «Палмейраса» Рикельме Филлипи.

Источник: Metaratings.ru

Отмечено, что руководство «сине-бело-голубых» уже инициировало переговоры с «зелёно-белыми» о вероятном переходе 19-летнего форварда за сумму от 12 до 15 миллионов евро. При этом возможен вариант оформления трансфера Филлипи в качестве части сделки по продаже в «Палмейрас» полузащитника Жерсона Сантоса. Боссы «Зенита» желают выручить с потенциальной продажи 28-летнего Жерсона минимум 25 миллионов евро.

Филлипи является воспитанником системы «Палмейраса» и дебютировал за основу команды из Сан-Паулу в сезоне-2025, записав себе в актив одну проведённую игру в Серии А Бразилии. Контракт вингера с «поросятами» рассчитан до конца декабря 2029 года.