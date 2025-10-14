Ричмонд
Футболисты «Спартака» обыграли «Спартак-2» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче со счетом 3:2. Игра прошла на базе «Спартака».

В составе победителей отличились Пабло Солари (31-я минута), Эсекьель Барко (40) и Даниил Зорин (43). В составе «Спартака-2» голы забили Вадим Цыганков (23) и Александр Добродицкий (58).

После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет шестым в турнирной таблице, на счету команды 18 очков. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 18 октября дома против «Ростова».