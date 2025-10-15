Ричмонд
Черчесов назвал российских тренеров, которые могут работать за рубежом

Бывший наставник сборной России выделил Сергея Семака, Рашида Рахимова и Андрея Талалаева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Тренеры Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Балтика») и Рашид Рахимов («Рубин») могут работать за рубежом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов.

«Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае — Леонид Слуцкий, — сказал Черчесов. — А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а еще и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играл за рубежом. Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь».

Черчесов вместе с польской «Легией» выиграл чемпионат и кубок страны, также он стал чемпионом Венгрии и обладателем кубка страны вместе с «Ференцварошем».