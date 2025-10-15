Футболист Кокорин назвал причину ухода из «Динамо»

«Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: “Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем”. А мне сказали, что нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали», — добавил он.