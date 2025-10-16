Ричмонд
Гендиректор «Ростова»: долги будут влиять на лицензию на следующий сезон

Долги футбольного клуба «Ростов» могут повлиять на получение лицензии на сезон-2026/27. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный директор команды Игорь Гончаров.

Источник: РИА "Новости"

«Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон2026/27. Когда я в июне ездил в РФС (Российский футбольный союз — ''Ъ''), то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%», — заявил господин Гончаров. По его словам, клубу удалось улучшить финансовое состояние благодаря продаже игроков. Также генеральный директор отметил, что продажи билетов выросли на 10−11%.

Вчера Игорь Гончаров сообщил, что РФС направил в «Ростов» письмо, в котором «выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием» клуба. Он сказал, что долги у команды «не первый день, они тянутся давно». При этом господин Гончаров заявил, что клуб работает в штатном режиме. Он выразил уверенность в том, что «негативного сценария не будет». «Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет чтото плохое», — приводит его слова «Матч ТВ».

В мае РФС отказал подмосковным «Химкам» в выдаче лицензии на следующий сезон по причине «невыполнения обязательных критериев лицензирования». В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда заняла 12-е место, на два очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». Летом «Химки» были исключены из РФС, а в сентябре клуб признали банкротом.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Ростов
Тимур Сулейманов
54′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Статистика
Спартак
Ростов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
3
Фолы
11
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
