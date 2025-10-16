Гендиректор «Ростова»: долги будут влиять на лицензию на следующий сезон

«Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон2026/27. Когда я в июне ездил в РФС (Российский футбольный союз — ''Ъ''), то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%», — заявил господин Гончаров. По его словам, клубу удалось улучшить финансовое состояние благодаря продаже игроков. Также генеральный директор отметил, что продажи билетов выросли на 10−11%.
Вчера Игорь Гончаров сообщил, что РФС направил в «Ростов» письмо, в котором «выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием» клуба. Он сказал, что долги у команды «не первый день, они тянутся давно». При этом господин Гончаров заявил, что клуб работает в штатном режиме. Он выразил уверенность в том, что «негативного сценария не будет». «Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет чтото плохое», — приводит его слова «Матч ТВ».
В мае РФС отказал подмосковным «Химкам» в выдаче лицензии на следующий сезон по причине «невыполнения обязательных критериев лицензирования». В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда заняла 12-е место, на два очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». Летом «Химки» были исключены из РФС, а в сентябре клуб признали банкротом.
Деян Станкович
Джонатан Альба
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Тимур Сулейманов
54′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти