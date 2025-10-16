Гендиректор «Ростова»: долги будут влиять на лицензию на следующий сезон

«Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон2026/27. Когда я в июне ездил в РФС (Российский футбольный союз — ''Ъ''), то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%», — заявил господин Гончаров. По его словам, клубу удалось улучшить финансовое состояние благодаря продаже игроков. Также генеральный директор отметил, что продажи билетов выросли на 10−11%.