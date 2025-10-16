РПЛ опубликовала список дисквалифицированных на 12-й тур игроков

Сразу по две потери понесут «Крылья Советов» из Самары и «Оренбург»: волжане проведут свой поединок 12-го тура без защитников Николая Рассказова и Фернандо Костанцы, а приуральцы — без защитника Артёма Касимова и хавбека Владислава Камилова. Все они, как и защитник столичного ЦСКА Мойзес Барбоза, не сыграют из-за перебора жёлтых карточек (по четыре предупреждения у каждого). Кроме того, прямую красную карточку в игре 11-го тура РПЛ получил защитник «Ахмата» Усман Ндонг. Он дисквалифицирован на один матч.