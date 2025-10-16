Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.86
П2
2.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.84
П2
5.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.97
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.39
П2
1.42

РПЛ опубликовала список дисквалифицированных на 12-й тур игроков

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) опубликовала список футболистов и тренеров, которые по причине дисквалификации пропустят матчи предстоящего 12-го тура сезона РПЛ-2025/2026.

Источник: Metaratings.ru

Сразу по две потери понесут «Крылья Советов» из Самары и «Оренбург»: волжане проведут свой поединок 12-го тура без защитников Николая Рассказова и Фернандо Костанцы, а приуральцы — без защитника Артёма Касимова и хавбека Владислава Камилова. Все они, как и защитник столичного ЦСКА Мойзес Барбоза, не сыграют из-за перебора жёлтых карточек (по четыре предупреждения у каждого). Кроме того, прямую красную карточку в игре 11-го тура РПЛ получил защитник «Ахмата» Усман Ндонг. Он дисквалифицирован на один матч.

Помимо вышеперечисленных, своим командам не помогут два главных тренера. Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит 12-й тур из-за четвёртого полученного «горчичника», а рулевой «Спартака» Деян Станкович продолжает отбывать дисквалификацию, назначенную по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и заканчивающуюся 19 октября.

Напомним, что встречи 12-го тура элитного дивизиона чемпионата России по футболу пройдут с 18 по 19 октября. После 11 матчей в турнирной таблице РПЛ лидирует ЦСКА, у которого в активе 24 набранных балла. Идущие вторым и третьим соответственно «Локомотив» и «Краснодар» отстают от «армейцев» на один пункт.