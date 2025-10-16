РПЛ опубликовала список дисквалифицированных на 12-й тур игроков

Сразу по две потери понесут «Крылья Советов» из Самары и «Оренбург»: волжане проведут свой поединок 12-го тура без защитников Николая Рассказова и Фернандо Костанцы, а приуральцы — без защитника Артёма Касимова и хавбека Владислава Камилова. Все они, как и защитник столичного ЦСКА Мойзес Барбоза, не сыграют из-за перебора жёлтых карточек (по четыре предупреждения у каждого). Кроме того, прямую красную карточку в игре 11-го тура РПЛ получил защитник «Ахмата» Усман Ндонг. Он дисквалифицирован на один матч.
Помимо вышеперечисленных, своим командам не помогут два главных тренера. Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит 12-й тур из-за четвёртого полученного «горчичника», а рулевой «Спартака» Деян Станкович продолжает отбывать дисквалификацию, назначенную по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и заканчивающуюся 19 октября.
Напомним, что встречи 12-го тура элитного дивизиона чемпионата России по футболу пройдут с 18 по 19 октября. После 11 матчей в турнирной таблице РПЛ лидирует ЦСКА, у которого в активе 24 набранных балла. Идущие вторым и третьим соответственно «Локомотив» и «Краснодар» отстают от «армейцев» на один пункт.