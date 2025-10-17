Семак рассказал, что футболист Жерсон присоединился к тренировкам с командой

«Над восстановлением он работает с большим желанием. Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет. И что он и делает на футбольном поле», — сказал Семак.