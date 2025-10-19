Футболист ЦСКА Дивеев получил перелом носовой перегородки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.