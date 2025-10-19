Футболист ЦСКА Дивеев получил перелом носовой перегородки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0.
Дивеев пропустит матч заключительного тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России с тольяттинским «Акроном», который состоится 21 октября. Отмечается, что защитник будет готовиться к следующему матчу чемпионата с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 25 октября.
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти