Карпин не смог обыграть Черчесова. «Динамо» было не лучше «Ахмата» и все больше отстает от лидеров

Матч восьмой и девятой команд РПЛ — вывеска так себе, но тут особый случай. Карпин против Черчесова. Когда-то вместе играли в «Спартаке», а потом Валерий Георгиевич в роли гендиректора красно-белых увольнял Станислава Саламовича с поста главного тренера. Позже именно Карпин сменил Черчесова в сборной России, а нынешним летом оба были кандидатами на пост «главного» в «Динамо».
Понятно, соперничество принципиальное. Перед ним у команд было по 15 очков. Правда, Валерий Георгиевич набрал их за 12 туров, а Станиславу Саламовичу хватило 9 — именно столько он возглавляет «Ахмат».
В «Динамо» два изменения: неудачно сыгравшего с «Локомотивом» Рубенса в стартовом составе заменил Фернандес (Зайнутдинов из центра передвинулся налево), а травмированного Лунева — Расулов. Для 19-летнего голкипера это был дебют в РПЛ, до этого он провел три матча в Кубке — все на ноль.
У «Ахмата» же после «расистского» скандала, который в итоге вылился в примирение сторон, дисквалифицирован Ндонг — его место в центре обороны занял Ибишев.
«Динамо» начало довольно активно, и уже на 6-й минуте Сергеев должен был отправлять мяч в сетку пустых ворот с трех метров — выше. Но уже следующая попытка Ивана стала результативной — на 16-й минуте форвард добил плечом мяч, который Шелия отразил после стандарта.
Начало хозяева забрали уверенно, но оставшиеся полчаса первого тайма доминировал уже «Ахмат». Гости довольно быстро сравняли: Касерес неудачно выбросил аут, Мелкадзе перехватил, Самородов пробил, а сам Мелкадзе первым оказался на добивании — 1:1.
И дальше грозненцы были ближе к успеху — Келиану расстреливал ворота с семи метров, но под мяч успел броситься Глебов. А потом Бителло прихватил в штрафной за руку Сидорова — спорный (сам игрок гостей признал в перерыве, что мог не падать), но пенальти. Автора удачной попытки с «Пари НН» Ндонга не было, Мелкадзе в прошлом туре свой удар с 11-метрового смазал, ответственность на сей раз на себя взял Садулаев, но и он забить не сумел — зарядил выше ворот.
А к неудачной игре «Динамо» до перерыва добавилась еще одна беда — на ногу Миранчука приземлился Исмаэл Силва, Антон не смог продолжить игру. Большая потеря для бело-голубых — экс-полузащитник «Локо», за два дня до матча отметивший 30-летие, быстро стал лидером москвичей. Вместо Миранчука вышел Гладышев, Маухуб перешел налево, а Бителло сместился в центр.
«Динамо» требовалось заново искать игру, потерянную после четверти часа. Инициативу хозяева с определенным трудом перехватили, но владение было стерильным — чтобы выйти на ударную позицию, бело-голубым не хватало каких-то интересных ходов. Подходили к штрафной и упирались в стену. Миранчук травмировался, Бителло ушел в тень, Гладышев пока не вернулся в форму, которая наводила ужас на соперников весной.
В середине тайма Карпин решил совместить на поле двух форвардов — Сергеева и Тюкавина, первый из которых ушел налево. Но остроты у ворот Шелии это не добавило. Скорее, наоборот, игра выровнялась. И катилась к финальному свистку без моментов. Взорвавшись только в концовке. На 88-й минуте Конате пяткой отдал голевую передачу Касинтуре — 1:2.
Шести добавленных минут хозяевам хватило, чтобы отыграться: навес Сергеева четко головой замкнул Тюкавин — 2:2. И в оставшееся время еще Конате успел зарядить в перекладину.
Ничья, которая гораздо больше устроила Черчесова, приехавшего к москвичам в гости. «Динамо» же хоть в концовке и ушло от поражения, но радости от этого мало. Команда Карпина вновь показала унылый футбол, выглядела хуже скромного «Ахмата» и все больше отстает от лидеров.
Константин Алексеев