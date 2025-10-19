Карпин не смог обыграть Черчесова. «Динамо» было не лучше «Ахмата» и все больше отстает от лидеров

И дальше грозненцы были ближе к успеху — Келиану расстреливал ворота с семи метров, но под мяч успел броситься Глебов. А потом Бителло прихватил в штрафной за руку Сидорова — спорный (сам игрок гостей признал в перерыве, что мог не падать), но пенальти. Автора удачной попытки с «Пари НН» Ндонга не было, Мелкадзе в прошлом туре свой удар с 11-метрового смазал, ответственность на сей раз на себя взял Садулаев, но и он забить не сумел — зарядил выше ворот.