Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Кальяны, вейпы и курение табачных изделий наносит большой вред футболистам. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.
«Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается, — сказал Блеса. — Таким образом снижается отдача спортсмена. Его производительность становится намного меньше, потому что твоя пульмонарная, легочная способность, существенно снижается по сравнению с тем, как если бы ты не курил. Это относится и к вейпам».
Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.