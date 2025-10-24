Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:15
КАМАЗ
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.16
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.21
П2
5.19
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.83
П2
4.77
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2

«Оренбург» предъявил к обанкротившимся «Химкам» требования на 91 млн рублей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки», которое рассматривает Арбитражный суд Московской области, предъявил требования к признанному банкротом подмосковному клубу в размере около 91 миллиона рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Заявление «Оренбурга» поступило в суд 14 октября, но пока не принято к рассмотрению из-за неуплаты госпошлины. Ранее суд по той же причине оставил без движения заявление московского футбольного клуба «Локомотив», который просит включить в реестр требований кредиторов «Химок» его требования на сумму 10 миллионов рублей.

В то же время суд принял к рассмотрению заявление петербургского «Зенита» с требованиями к подмосковному клубу на сумму более 77 миллионов рублей. Суд решил «рассмотреть требование кредитора судьей арбитражного суда единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве)».

Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у «Химок» остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).

Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции ФНС России № 13 признал АНО «Футбольный клуб “Химки” банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих “Эксперт”.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности.