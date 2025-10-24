«Оренбург» предъявил к обанкротившимся «Химкам» требования на 91 млн рублей

Заявление «Оренбурга» поступило в суд 14 октября, но пока не принято к рассмотрению из-за неуплаты госпошлины. Ранее суд по той же причине оставил без движения заявление московского футбольного клуба «Локомотив», который просит включить в реестр требований кредиторов «Химок» его требования на сумму 10 миллионов рублей.
В то же время суд принял к рассмотрению заявление петербургского «Зенита» с требованиями к подмосковному клубу на сумму более 77 миллионов рублей. Суд решил «рассмотреть требование кредитора судьей арбитражного суда единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве)».
Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у «Химок» остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).
Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции ФНС России № 13 признал АНО «Футбольный клуб “Химки” банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих “Эксперт”.
Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности.