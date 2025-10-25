Станкович снова в РПЛ. «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче 13-го тура

Также в субботу «Ростов» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча начнется в 16:30 мск. Ростовчане, которые с 14 очками занимают 10-е место в таблице чемпионата, подходят к игре с серией из семи матчей без поражений в РПЛ (две победы, пять ничьих). Последний раз подопечные Джонатана Альбы потерпели поражение 17 августа — в матче против казанского «Рубина» (0:1). «Динамо» с 10 очками располагается на 13-м месте. В случае победы клуб прервет серию из пяти матчей без побед в РПЛ, а также сможет выйти из зоны стыковых матчей, обогнав тольяттинский «Акрон», на счету которого 11 очков.