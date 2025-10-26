Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими, — сказал Бабаев. — Потому что вопреки всему команда добивается результата. “Крылья Советов” очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше».