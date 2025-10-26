Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.15
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.99
П2
3.49
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.53
П2
1.93
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.17
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.04
П2
1.79
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.74
П2
4.13
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.44
П2
4.41
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.86
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.53
П2
3.58
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.38
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.40
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.10
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.16
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.20
П2
3.03
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
3.90
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.15
П2
3.95

Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Армейцы победили в матче РПЛ со счетом 1:0.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА добились сложной победы в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими «Крыльями Советов». Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА дома победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими, — сказал Бабаев. — Потому что вопреки всему команда добивается результата. “Крылья Советов” очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше».

После победы ЦСКА возглавил таблицу РПЛ с 27 очками. Московский «Локомотив» и «Краснодар» набрали по 26 очков, но провели на один матч меньше.