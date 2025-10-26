Футболист «Спартака» Дмитриев отреагировал на слухи об уходе Станковича

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после победы над «Оренбургом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассказал, что не читает новости в СМИ о возможном уходе Деяна Станковича.
25 октября «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.
— Как оценишь ситуацию в таблице?
— Пока никак. Мы явно не там, где должны быть.
— В прессе много слухов о смене тренера. Читаешь новости?
— Нет. Мне без разницы, что пишут. Мы работаем и тренируемся, — сказал Дмитриев Metaratings.ru.
«Красно-белые» набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. 25 мая 2025-го стороны продлили контракт, новое соглашение с сербом будет действовать до лета 2027 года.
18 октября «Чемпионат» сообщил, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао согласовал контракт с испанцем Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба.