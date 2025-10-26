Футболист «Спартака» Дмитриев отреагировал на слухи об уходе Станковича

«Красно-белые» набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. 25 мая 2025-го стороны продлили контракт, новое соглашение с сербом будет действовать до лета 2027 года.