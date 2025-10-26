Футболист «Спартака» Дмитриев отреагировал на слухи об уходе Станковича

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
4.16
X
2.20
П2
2.95
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
4.45
X
1.58
П2
10.00
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.55
П2
4.02
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.58
П2
1.88
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
4.06
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.27
П2
8.50
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.09
П2
1.78
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.74
П2
4.16
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.44
П2
4.45
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.60
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.61
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.19
П2
2.90
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.52
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.25
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.10
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.84
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.12
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Футболист «Спартака» Дмитриев отреагировал на слухи об уходе Станковича

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после победы над «Оренбургом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассказал, что не читает новости в СМИ о возможном уходе Деяна Станковича.

Источник: Metaratings.ru

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после победы над «Оренбургом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассказал, что не читает новости в СМИ о возможном уходе Деяна Станковича.

25 октября «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.

— Как оценишь ситуацию в таблице?

— Пока никак. Мы явно не там, где должны быть.

— В прессе много слухов о смене тренера. Читаешь новости?

— Нет. Мне без разницы, что пишут. Мы работаем и тренируемся, — сказал Дмитриев Metaratings.ru.

«Красно-белые» набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. 25 мая 2025-го стороны продлили контракт, новое соглашение с сербом будет действовать до лета 2027 года.

18 октября «Чемпионат» сообщил, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао согласовал контракт с испанцем Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба.