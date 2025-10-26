Гуренко: «Краснодару» будет очень тяжело выиграть РПЛ второй раз подряд

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Гуренко высказался об игре команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы «быков».
«Не могу назвать оборону “Краснодара” идеальной. Идеальной была защита в “Локомотиве” при Сёмине и в ЦСКА при Газзаеве. “Краснодар” пока только стремится к этим показателям. Не могу назвать его оборону с отрывом самой надёжной в РПЛ.
«Краснодару» предстоит доказать, что он не случайно стал чемпионом в прошлом сезоне. Ему будет очень тяжело выиграть РПЛ во второй раз подряд. Теперь на него все настраиваются как на действующего чемпиона", — сказал Гуренко Metaratings.ru.
После 12 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 26 очков.
26 октября команда дома примет казанский «Рубин». Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.