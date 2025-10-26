Гуренко: «Краснодару» будет очень тяжело выиграть РПЛ второй раз подряд

«Краснодару» предстоит доказать, что он не случайно стал чемпионом в прошлом сезоне. Ему будет очень тяжело выиграть РПЛ во второй раз подряд. Теперь на него все настраиваются как на действующего чемпиона", — сказал Гуренко Metaratings.ru.