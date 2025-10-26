Шаронов: Батраков и Кисляк подтверждают, что в России много талантов

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.
"Батраков и Кисляк подтверждают, что в России много талантов. Но часто футболисты пропадают на детском уровне, потому что тренеры смотрят только на их эффективность на конкретном отрезке.
ЦСКА хорошо работает с академией, как и «Локомотив». Главные тренеры первых команд умеют работать с молодыми. Поэтому мы видим молодых футболистов, которые прошли через школу", — сказал Шаронов Metaratings.ru.
В текущем сезоне РПЛ 20-летний Кисляк в 13 матчах забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 млн евро.
20-летний Батраков в 12 играх забил десять голов и отдал три паса. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 23 млн евро.