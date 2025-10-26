Навас: Батраков сумеет добиться успеха в чемпионате Испании

Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сумеет заиграть в чемпионате Испании.
«Батраков — футболист высочайшего уровня. У него есть все качества, чтобы добиться успеха в любом европейском чемпионате. Уверен, если он перейдёт в чемпионат Испании, то сумеет добиться успеха», — сказал Навас Metaratings.ru.
Батраков в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 23 млн евро.
Ранее Sport24 сообщал, что на BetBoom матче сборной России против Боливии (3:0) и на московском дерби между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0) присутствовали скауты, представляющие интересы клубов Ла Лиги и Серии А.