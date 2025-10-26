Писарев: «Балтика» и Талалаев — главные открытия сезона

Тренер сборной России Николай Писарев назвал «Балтику» и главного тренера команды Андрея Талалаева открытиями нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Балтика — главное открытие этого сезона. И, возможно единственное. Тренер-открытие — Андрей Талалаев. Игрок-открытие — Кирилл Глебов или Максим Петров», — сказал Писарев Metaratings.ru.
После 12 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы набрали 23 очка.
26 октября команда на поле «Совкомбанк Арены» сыграет с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.