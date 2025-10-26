Футболисты «Сочи» вынужденно приземлились в Махачкале на пути в Грозный

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб «Сочи» не смогли приземлиться в Грозном из-за непогоды, поэтому самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Сочи».