Футболисты «Сочи» вынужденно приземлились в Махачкале на пути в Грозный

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб «Сочи» не смогли приземлиться в Грозном из-за непогоды, поэтому самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Сочи».
«Команда приземлилась в Махачкале. Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе «Сочи».
27 октября «Сочи» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Начало игры — 19:30 мск. Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила о вылете команды в Грозный на матч.