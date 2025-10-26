Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
8.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.50
П2
1.87
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
3.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.32
П2
6.28
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.36
П2
3.77
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.03
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
21.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.02
П2
2.91
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.26
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.86
П2
3.98
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.12
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Футболисты «Сочи» вынужденно приземлились в Махачкале на пути в Грозный

27 октября «Сочи» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб «Сочи» не смогли приземлиться в Грозном из-за непогоды, поэтому самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Сочи».

«Команда приземлилась в Махачкале. Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе «Сочи».

27 октября «Сочи» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Начало игры — 19:30 мск. Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила о вылете команды в Грозный на матч.