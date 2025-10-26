Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.86
П2
3.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Футболисты «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после игры с «Акроном»

Команда не смогла вылететь из-за технических проблем с самолетом.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» из-за проблем с самолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки «Солидарность-Самара-Арены» к форуму «Россия — спортивная держава».

«Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолетом. Все ожидают информацию по вылету в Москву», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В следующем туре «Локомотив» 1 ноября в гостях встретится с «Зенитом».