Футболисты «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после игры с «Акроном»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» из-за проблем с самолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Локомотива».