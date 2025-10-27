Футболисты «Локомотива» вернулись в Москву из Саранска

В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки «Солидарность-Самара-Арены» к форуму «Россия — спортивная держава». В пресс-службе железнодорожников сообщили ТАСС, что команда не смогла вовремя вылететь из Саранска из-за проблем с самолетом.