Футболисты «Локомотива» вернулись в Москву из Саранска

Команда не смогла вовремя вылететь из-за проблем с самолетом.

Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» ночью вернулись в столицу из Саранска после матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Локомотива».

«Команда вернулась в Москву ночью», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки «Солидарность-Самара-Арены» к форуму «Россия — спортивная держава». В пресс-службе железнодорожников сообщили ТАСС, что команда не смогла вовремя вылететь из Саранска из-за проблем с самолетом.

В следующем туре «Локомотив» 1 ноября в гостях встретится с «Зенитом».