Матч «Ахмата» и «Сочи» закончился массовой дракой

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Матч 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Сочи» завершился массовой дракой. Встреча прошла в Грозном.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинцев. После финального свистка вспыхнула потасовка, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал.
«Сочи» ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 14-й строчке, набрав 8 очков. «Ахмат» занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.
Следующий матч «Сочи» на выезде проведет с «Оренбургом». «Ахмат» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Встречи пройдут 2 ноября.
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Игорь Осинькин
Голы
Ахмат
Максим Самородов
59′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
90+2′
Сочи
Игнасио Сааведра
(Антон Зиньковский)
16′
Михаил Игнатов
(Владимир Ильин)
36′
Михаил Игнатов
66′
Дмитрий Васильев
(Руслан Магаль)
76′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
76′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
46′
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
46′
20
Максим Самородов
42
Мануэль Келиано
72′
99
Анас Эль-Махрауи
Сочи
99
Юрий Дюпин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
41′
98
Владимир Ильин
33
Марсело Алвес
90′
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
83′
19
Александр Коваленко
7
Антон Зиньковский
90′
18
Артем Корнеев
8
Михаил Игнатов
85′
44
Неманья Стоич
20
Дмитрий Васильев
83′
45
Франсуа Камано
Статистика
Ахмат
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
5
Угловые
7
3
Фолы
8
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
