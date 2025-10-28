Ричмонд
Гаджиев отметил, что в 80 лет дома бывает реже, чем на работе

Он является президентом махачкалинского «Динамо».

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в возрасте 80 лет продолжает работать в клубе из-за большей любви к футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

«Это как-то никуда не уходит. Кажется, что наоборот — я меньше дома бываю, чем на работе. Утром уйдешь, в 22:00 вернешься домой. А по-другому никак. Я не могу сказать — нравится или нет, — сказал Гаджиев. — Можно сказать, что это сформированная десятилетиями привычка. Все началось в 1960-х годах и пошло, поехало. Привычка или любовь сформировавшаяся. Как смысл жизни».

«Когда я женился первый раз, я говорил супруге, что сначала родители, потом футбол, потом ты. Во второй раз тоже так было. Понятное дело, что семья — важная составляющая жизни, я люблю семью и детей. Но как-то так», — добавил Гаджиев.

28 октября Гаджиеву исполнилось 80 лет. В 1988 году в качестве тренера сборной СССР он стал олимпийским чемпионом.