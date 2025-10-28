Ричмонд
КДК РФС не будет рассматривать потасовку в матче «Ахмат» — «Сочи»

Согласно протоколу в матче было одно дисциплинарное нарушение, cообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать потасовку в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и «Сочи». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 27 октября в Грозном и завершилась победой «Сочи» со счетом 4:2. В конце матча между футболистами обеих команд произошла потасовка.

«Согласно рапорту и протоколу в матче было одно дисциплинарное нарушение. После окончания матча болельщики “Ахмата” бросили две пластиковые бутылки в сторону судейской бригады. Не попали», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.