Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.07
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.25
П2
6.90
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.97
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Футболист «Спартака» Угальде намерен снова стать лучшим бомбардиром РПЛ

В прошлом сезоне нападающий забил 17 голов в турнире.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 28 октября. Коста-риканский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Манфред Угальде намерен сделать все, чтобы по итогам текущего сезона вновь стать лучшим бомбардиром Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

«Смогу ли я стать лучшим бомбардиром этого сезона? Посмотрим, сделаю все возможное. Но самое главное, чтобы команда показывала хорошие результаты, все-таки именно это моя главная цель. Но и забивать важно. В прошлом сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром, попробую и в этом», — сказал Угальде.

В текущем сезоне Угальде в 13 матчах РПЛ забил четыре гола.