Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.00
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.85
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Мостовой: Соболев знал, на что шёл, переходя в «Зенит»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о карьерных перспективах центрального нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Источник: Metaratings.ru

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о карьерных перспективах нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (2:1) назвал форварда «не вторым и не третьим кандидатом на позицию».

«Никто не знает, есть ли смысл Соболеву сидеть и ждать. Много было примеров, когда футболисты переходили в “Зенит”, сидели там в запасе, но становились чемпионами, или куда-то уходили, про них забывали.

Соболев знал, на что шёл. В «Зените» Гонду, Кассьерра сидят в запасе. На поле выходит 11 футболистов и 15 в запасе. Если ты сильнее — ты играешь", — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Контракт Соболева с клубом действителен до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, пять голов и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.