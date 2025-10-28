Мостовой: Соболев знал, на что шёл, переходя в «Зенит»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о карьерных перспективах нападающего «Зенита» Александра Соболева.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (2:1) назвал форварда «не вторым и не третьим кандидатом на позицию».
«Никто не знает, есть ли смысл Соболеву сидеть и ждать. Много было примеров, когда футболисты переходили в “Зенит”, сидели там в запасе, но становились чемпионами, или куда-то уходили, про них забывали.
Соболев знал, на что шёл. В «Зените» Гонду, Кассьерра сидят в запасе. На поле выходит 11 футболистов и 15 в запасе. Если ты сильнее — ты играешь", — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Контракт Соболева с клубом действителен до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, пять голов и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.