В Российском футбольном союзе прокомментировали снижение доходов от букмекеров

Генсек РФС отметил, что доля букмекерских отчислений ранее достигала до 30 процентов бюджета организации, однако федерация намерена сохранить все свои проекты, подавая заявки на финансирование в РСФ. Он добавил, что организация заранее предусмотрела переходный период и создала соответствующие финансовые резервы, чтобы избежать простоев в реализации проектов.