В Российском футбольном союзе прокомментировали снижение доходов от букмекеров

Митрофанов заявил, что этот механизм не станет проблемой для федераций. По его мнению, РФС не столкнется с трудностями: документы предусматривают прозрачные и эффективные механизмы расходования, учитывающие массовость спорта, популярность и количество проведения соревнований.
Генсек РФС отметил, что доля букмекерских отчислений ранее достигала до 30 процентов бюджета организации, однако федерация намерена сохранить все свои проекты, подавая заявки на финансирование в РСФ. Он добавил, что организация заранее предусмотрела переходный период и создала соответствующие финансовые резервы, чтобы избежать простоев в реализации проектов.
ЕРАИ перечисляет федерациям средства только со ставок на российские соревнования, а около 85 процентов остальных поступлений направляются в РСФ, которым руководит Михаил Дегтярев. Распределение средств фонда будет происходить на конкурсной основе.