Гаврилов: шестое место — не уровень «Спартака», он должен бороться за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о результатах «красно-белых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил проблемы команды.
«Спартак» много пропускает для своего статуса. А забивает мало. «Спартаку» надо работать над всеми линиями, чтобы быть на своём привычном уровне. Сейчас «Спартак» находится не на своём месте. Он должен бороться только за чемпионство. Шестое место — не уровень этой команды", — сказал Гаврилов Metaratings.ru.
После 13 игр «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, «красно-белые» набрали 22 очка.
2 ноября москвичи на поле «Ozon Арены» встретятся с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.