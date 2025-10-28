Гаврилов: шестое место — не уровень «Спартака», он должен бороться за чемпионство

«Спартак» много пропускает для своего статуса. А забивает мало. «Спартаку» надо работать над всеми линиями, чтобы быть на своём привычном уровне. Сейчас «Спартак» находится не на своём месте. Он должен бороться только за чемпионство. Шестое место — не уровень этой команды", — сказал Гаврилов Metaratings.ru.