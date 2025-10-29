Тренер ЦСКА Челестини не верил, что команда будет бороться за чемпионство

«Если быть честным: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будет Суперкубок, борьба за первое место в чемпионате и победа в группе Кубка, — с учётом всех сложностей, которые у нас были и есть. Но наша цель — июнь, и мы работаем шаг за шагом. Не так важно, что мы первые в октябре. Главное — достичь успеха к июню», — подчеркнул швейцарский рулевой «красно-синих».
Напомним, что 49-летний Челестини работает с основной командой «красно-синих» с июня 2025 года, сменив на посту главного тренера серба Марко Николича и имея контракт сроком до июня 2027 года с опцией возможного продления ещё на один год.
За тринадцать сыгранных туров текущего сезона-2025/2026 ЦСКА набрал 27 очков, что позволяет москвичам располагаться на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, столичная команда стала обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв со счётом 1:0 «Краснодар».
22 октября в комментарии порталу Sport24 генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в клубе довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини.
