Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.30
П2
7.20
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.92
П2
6.70
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
8.00
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.45
П2
2.89
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.40
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.50
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.80
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.40
П2
5.00
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.02
П2
7.80
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.79
П2
13.00
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.14
П2
1.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.70
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.02
П2
4.70
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Милан
1
П1
X
П2

Тренер ЦСКА Челестини не верил, что команда будет бороться за чемпионство

В рамках обширного интервью «Чемпионату» главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал текущие результаты армейцев в прошедшей части сезона РПЛ-2025/2026.

Источник: РИА "Новости"

«Если быть честным: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будет Суперкубок, борьба за первое место в чемпионате и победа в группе Кубка, — с учётом всех сложностей, которые у нас были и есть. Но наша цель — июнь, и мы работаем шаг за шагом. Не так важно, что мы первые в октябре. Главное — достичь успеха к июню», — подчеркнул швейцарский рулевой «красно-синих».

Напомним, что 49-летний Челестини работает с основной командой «красно-синих» с июня 2025 года, сменив на посту главного тренера серба Марко Николича и имея контракт сроком до июня 2027 года с опцией возможного продления ещё на один год.

За тринадцать сыгранных туров текущего сезона-2025/2026 ЦСКА набрал 27 очков, что позволяет москвичам располагаться на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, столичная команда стала обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв со счётом 1:0 «Краснодар».

22 октября в комментарии порталу Sport24 генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в клубе довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Магомед Адиев
Голы
ЦСКА
Матвей Лукин
(Иван Обляков)
72′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
55′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
62′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Алеррандро
81′
8
Артем Шуманский
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
90+2′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
15
Николай Рассказов
56′
89′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
26′
77′
7
Вадим Раков
26
Джимми Марин
77′
91
Владимир Игнатенко
77
Ильзат Ахметов
2′
81′
14
Михайло Баньяц
6
Сергей Бабкин
71′
81′
19
Иван Олейников
Статистика
ЦСКА
Крылья Советов
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
5
2
Угловые
6
4
Фолы
11
19
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти