Быстров: «“Спартака” не было на поле. После таких матчей должна быть отставка тренера со спокойной совестью»

«Красно-белые ребята — это мягкотелые игрушки. Первые 15 минут они выходят как пешеходы и просто мяч передают — ни переводов быстрых, ни обострений, ничего. “Оренбург” можно только похвалить за то, как они играли и бились. Фактически одна ошибка, даже не ошибка, а классные индивидуальные действия Угальде, когда он открылся и забил. Больше команды “Спартак” не было на футбольном поле. После таких матчей должна быть отставка тренера со спокойной совестью. Ахметзянов — хороший тренер, хотя бы не шарлатан», — сказал Быстров в эфире канала «О, родной футбол!».