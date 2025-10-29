Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.49
П2
8.00
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.87
П2
6.80
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.02
П2
8.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.36
П2
2.86
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.75
X
7.25
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.68
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.94
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.38
П2
5.03
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.07
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.88
П2
12.50
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.10
П2
1.76
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.63
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.93
П2
4.72
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.58
П2
3.50

Быстров: «“Спартака” не было на поле. После таких матчей должна быть отставка тренера со спокойной совестью»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал красно-белых за матч против аутсайдера «Оренбурга» в 13-м туре РПЛ.

Источник: Кадр из трансляции

Москвичи одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Манфреда Угальде. При этом за всю игру подопечные Деяна Станковича нанесли только 2 удара в створ ворот соперника, который занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Красно-белые ребята — это мягкотелые игрушки. Первые 15 минут они выходят как пешеходы и просто мяч передают — ни переводов быстрых, ни обострений, ничего. “Оренбург” можно только похвалить за то, как они играли и бились. Фактически одна ошибка, даже не ошибка, а классные индивидуальные действия Угальде, когда он открылся и забил. Больше команды “Спартак” не было на футбольном поле. После таких матчей должна быть отставка тренера со спокойной совестью. Ахметзянов — хороший тренер, хотя бы не шарлатан», — сказал Быстров в эфире канала «О, родной футбол!».