Бубнов о замене Лички на Карпина в «Динамо»: шоу захотели? Вот вам!

«Волк гонится за зайцем с лисой. Охотники сделали ловушку, в которую эти туда попали. Волк подходит и говорит: “Попались”. А лиса хитрая: “Давай, прежде чем мы с жизнью попрощаемся, мы тебе станцуем и споём”. Волк подумал: “А почему нет?” Спускается к ним, и те начинают. Идёт шум, гам… Охотники идут, увидели их и замочили всех троих. И волк, истекая кровью, говорит: “Ну что тебе, дураку, надо было? Пожрать есть, баба есть… Шоу захотел!” (смеётся). Чего вам надо было? У вас Личка был, который ещё и чуть чемпионом не стал и шёл хорошо? Шоу захотели? Вот вам», — отметил Бубнов.