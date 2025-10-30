Бубнов о замене Лички на Карпина в «Динамо»: шоу захотели? Вот вам!

Экс-защитник сборной СССР по футболу, тренер, эксперт и обозреватель Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» высказался о ситуации внутри клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо-Москва».
Для этого специалист рассказал анекдот, упомянув в повествовании и действующего наставника «сине-бело-голубых» Валерия Карпина, и бывшего рулевого «Динамо», чешского специалиста Марцела Личку, с которым столичняа команда завоевала бронзовые медали сезона РПЛ-2023/2024.
«Волк гонится за зайцем с лисой. Охотники сделали ловушку, в которую эти туда попали. Волк подходит и говорит: “Попались”. А лиса хитрая: “Давай, прежде чем мы с жизнью попрощаемся, мы тебе станцуем и споём”. Волк подумал: “А почему нет?” Спускается к ним, и те начинают. Идёт шум, гам… Охотники идут, увидели их и замочили всех троих. И волк, истекая кровью, говорит: “Ну что тебе, дураку, надо было? Пожрать есть, баба есть… Шоу захотел!” (смеётся). Чего вам надо было? У вас Личка был, который ещё и чуть чемпионом не стал и шёл хорошо? Шоу захотели? Вот вам», — отметил Бубнов.
После тринадцати сыгранных туров розыгрыша РПЛ-2025/2026 «Динамо» под руководством Карпина набрало 16 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице. 1 ноября москвичи в рамках матча 13-го тура чемпионата сыграют в Казани с местным «Рубином».
29 октября в беседе с сайтом Metaratings.ru бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии по футболу Заза Джанашия заявил, что в «Динамо» следует что-то изменить, при этом предположил, что речь идёт не о тренерском штабе Карпина, а о каком-то недопонимании внутри команды.